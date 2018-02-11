Учёные назвали 5 причин, почему секс после 60 лет важен для здоровья

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Большинство людей считают, что секс после 60 лет практически невозможен для человека. Британские учёные из Национального института старения опровергли это, назвав 5 причин, почему половой акт в пожилом возрасте является полезным для здоровья.

Учёные акцентировали внимание на том, что интимная связь в пожилом возрасте переходит на общение со своей второй половинкой. Кроме того, представители Национального института старения считают важным испытывать женщинам оргазм. Луиза Ньюсом из больницы Паркуэй в Бирмингеме подчеркнула, что у женщин благодаря оргазму уменьшается риск инсульта приблизительно на 30%. Кроме того, пары, занимающиеся сексом после 60 лет, лучше себя чувствуют, а также могут физически упражняться гораздо активнее своих сверстников без половой жизни.

Медики предупреждают, что сам секс после 60 опасен для здоровья, поэтому внезапно испытывать оргазм не стоит. Чтобы поддерживать стабильным своё самочувствие, надо испытывать оргазм хотя бы два раза в месяц. Учёные уточнили, что результаты исследования показывают важность секса и для лечения от гриппа. Выяснилось, что пациенты на 15% реже болеют, если ведут активную половую жизнь. Поэтому специалисты рекомендуют радовать свою вторую половинку интимной близостью несколько раз в месяц.