«Симпсоны» 20 лет назад спрогнозировали полет машины Tesla в космос

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Культовый американский мультсериал «Симпсоны» предвидел запуск автомобиля Tesla Roadster в космос. В серии одного из дебютных сезонов картины появляется персонаж в скафандре, сидящий в красном седане-кабриолете.

«Предсказания «Симпсонов» выходят за все рамки контроля», - прокомментировал пользователь сети под ником greg_focker уникальное совпадение.

Единственным различием между состоявшимся на текущей неделе запуском спортивного автомобиля Tesla в космос и происходящим в сериале является место действия. Одетый в костюм астронавта персонаж из «Симпсонов» едет по земной автомагистрали, тогда как Алан Шепард (первый в космосе американец) находится на орбите Земли. К слову, очередное предсказание самого продолжительного в истории США мультсериала можно увидеть в 15 эпизоде 10 сезона.

Напомним, ранее «Симпсонам» удалось сделать куда более точное предсказание. В одной из серий нынешний американский президент Дональд Трамп победил на выборах еще в 2000 году.