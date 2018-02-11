Учёные рассказали о формировании долгосрочной памяти

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Учёные рассказали о работе формирования долгосрочной памяти. Как сообщили зарубежные СМИ, группа нейробиологов провела опыты ещё в 2011 году.

Итоги исследований доказали, что память человека начинает формироваться в момент возникновения организма ребёнка в чреве матери. Экспертам давно известно, что мозг использует кодировку для воспоминаний, меняя при этом работу нейронных связей. Но ранее не было понятно, что способствует их изменениям.

Специалисты Массачусетского технологического учебного заведения распознали, каким образом происходит формирование долгосрочной памяти. Нейробиология объясняет работу записи воспоминаний в пределах гиппокама. Это происходит на уровне молекул.

В результате исследований было установлено, что ген, носящий название Npas4, активируется после приобретённого человеком опыта. Раньше его распознавали, как ведущего регулятора, вызывающегося активностью нейронов. Отсюда биологи заключили вывод, что при отсутствии Npas4 не произойдёт формирование долгосрочных воспоминаний.