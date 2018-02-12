Ученые: Мужчины получают больше удовольствия от активного орального секса

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Ученые из Канады посредством соцопроса установили, что мужчины получают больше удовольствия от активного орального секса, нежели женщины.

В исследовании канадских ученых-сексологов участвовали 900 студентов различных вузов. Вопрос об отношении к оральному сексу в общем имел практически 100-процентный утвердительный результат как со стороны мужчин, так и со стороны женщин (98% и 95% соответственно положительно отозвались об оральном сексе).

Заметно иные результаты канадские ученые получили, задав респондентам вопрос об отношении к активному оральному сексу. Как оказалось, 93% представителей сильного пола совсем не прочь доставить удовольствие своей партнерше посредством орального секса. Дамы ощутимо уступили парням в данном вопросе, продемонстрировав 82-процентный утвердительный результат.

Ранее российские ученые рассказали о способности орального секса спровоцировать онкологическое заболевание ротовой полости и половых органов. Кроме того, практически половина россиян даже не догадываются о существующей угрозе.