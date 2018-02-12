VistaNews.ru


Ученые: Мужчины получают больше удовольствия от активного орального секса

Сегодня, 02:15

Ученые из Канады посредством соцопроса установили, что мужчины получают больше удовольствия от активного орального секса, нежели женщины.

В исследовании канадских ученых-сексологов участвовали 900 студентов различных вузов. Вопрос об отношении к оральному сексу в общем имел практически 100-процентный утвердительный результат как со стороны мужчин, так и со стороны женщин (98% и 95% соответственно положительно отозвались об оральном сексе).

Заметно иные результаты канадские ученые получили, задав респондентам вопрос об отношении к активному оральному сексу. Как оказалось, 93% представителей сильного пола совсем не прочь доставить удовольствие своей партнерше посредством орального секса. Дамы ощутимо уступили парням в данном вопросе, продемонстрировав 82-процентный утвердительный результат.

Ранее российские ученые рассказали о способности орального секса спровоцировать онкологическое заболевание ротовой полости и половых органов. Кроме того, практически половина россиян даже не догадываются о существующей угрозе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.