Британские уфологи обнаружили 14-килограммовый осколок НЛО

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Британские ученые на территории курортного города Скарборо обнаружили огромный 14-килограммовый объект неизвестного происхождения. Опытные уфологи завили, что этот осколок упал на Землю в результате взрыва НЛО.

Недалеко от британского города Скарборо в 1957 году ученые нашли необычный предмет, который представлял собой соединение меди и свинца. Находку решили детально исследовать почти через 60 лет после того, как уфологи заподозрили, что имеют дело с инопланетным кораблем. Сообщается, что на фрагменте НЛО были изображены иероглифы.

Доктор Дэвид Кларк из Университета Шеффилда Халлама первым стал исследовать давнюю находку на предмет инопланетного явления после того, как увидел остатки НЛО в Музее науки. Только спустя почти 60 лет уфологам удалось доказать, что осколок в Музее имеет космическое происхождение.