Ученые США научились понижать устойчивость рака перед химиотерапией

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Ученые из Мэрилендского университета (США) нашли способ эффективного понижения устойчивости раковых клеток перед процедурой химиотерапии. В основе уникального метода борьбы с онкологией лежит «отключение» подачи энергии к зараженным структурным единицам.

Главной проблемой при лечении рака является высокая устойчивость злокачественных клеток к медикаментам. Если специалистам не удастся ее эффективно решить, то метастазы и болезнь вернутся с прежней силой. Выкачиванием из здоровых структурных единиц энергии и устранением химиотерапевтических лекарств из онкологических опухолей занимается особый вид белков в организме человека. В своей работе американские ученые из Мэрилендского университета попытались нейтрализовать губительную функцию белков, повысив эффективность воздействия лекарственных препаратов на раковые клетки.

Достичь цели специалистам помогли специально созданные наночастицы и инфракрасный лазер. Данный «дуэт» отключил подачу энергии к онкологическим опухолям. Как итог, открытие американских ученых в будущем может позволить использовать для лечения рака гораздо меньшие дозы медикаментов, избегая множественных побочных эффектов.