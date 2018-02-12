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Ученые из Сибири изобрели природное лекарство против герпеса

Сегодня, 01:30

Ученые Центрального ботанического сада Сибири изобрели новое природное лекарство, способное эффективно противодействовать вирусу простого герпеса первого и второго типов. В основе революционного препарата лежит манжетка обыкновенная.

В настоящее время для эффективной борьбы с герпесом люди преимущественно используют синтетические лекарственные препараты, имеющие определенные побочные эффекты. Новый способ избавления от вируса простого герпеса первого и второго типов разработали ученые сибирского Центрального ботанического сада. Взяв за основу манжетку обыкновенную (трава), специалисты изобрели высокоэффективный противовирусный экстракт.

Эксперты из Сибири подчеркнули важность лечения герпеса посредством лекарственных препаратов растительного происхождения. Герпес любого типа способен обрести устойчивость к медикаментам синтетического происхождения, чего не скажешь о природных настойках.


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