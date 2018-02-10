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Ученые: Шоколад спасает от инсульта и укрепляет сосуды

Вчера, 20:28

Ученые заявляют, что шоколад спасает от инсульта и укрепляет сосуды. Причем нет разницы, какой употреблять: черный, молочный или белый.

По словам диетологов, желание съесть шоколад является не капризом, а психофизиологической проблемой. Биохимики заявляют, что его молекулы заставляют организм выделять молекулы удовольствия, которые своим действием напоминают наркотики. Зависимость от шоколада не сильная, а на женщин он влияет больше, чем на мужчин. Единственной опасностью выступает прибавление в весе.

Люди, которые употребляют шоколад, на 30% реже имеют проблемы с сердцем и на 25% меньше получали инсульт. Помимо этого, лакомство защищает сердце, снижает уровень холестерина, расслабляет сосуды и улучшает циркуляцию крови, что позволит избежать кислородного голодания. Иногда шоколад действует как кофеин, но не повышает давление.


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