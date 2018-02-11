Археологам удалось найти в Дании гребень с руническими записями

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В ходе проведения археологических раскопок на одной из торговых площадей города Рибе, Дания, был найден гребень, отличающийся от иных артефактов тем, что на нем содержались рунические писания.

К сожалению, расшифровать надписи не представляется возможным из-за того, что крайние части находки были отколоты и утеряны. Также одной из причин неразборчивости текста является отсутствие пробелов между словами. На одной из сторон предмета ясно удалось прочитать два слова: «гребень» и «расчесывать».

Артефакт находится в крайне не удовлетворительном состоянии из-за длительного периода пребыванием под слоем грунта и иных факторов воздействия.

Вместе с гребнем ученым удалось извлечь из-под земли две пластины, на которых также были выцарапаны рунические записи. Предполагаемый материал из которого были сделаны пластины - это кость или рог. Как отмечают специалисты, надпись была нанесена очень качественно, настоящим мастером своего дела. Однако существует предположение, что это были двое мастеров, а не один.