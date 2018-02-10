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Ученые: Волосы растут на пищевой добавке из жевательной резинки

Вчера, 19:13

Японские ученые, представляющие университет Йокогамы, вырастили волосы на пищевой добавке из популярной жевательной резинки, известной как Е900. Научная работу опубликована на страницах Biomaterials.

В рамках исследования специалистам нужна была идеальная среда для развития волосяного фолликула, которая позволила бы ему дышать и делиться. Помимо того, важным моментом была прозрачность материи, чтобы эксперты могли наглядно наблюдать за всеми происходящими этапами.

Идеальным оказался полидиметилсилоксан, который используют в жевательных резинках, газированных напитках, тесте и масле. У мышей взяли стволовые клетки и внедрили их в полидиметилсилоксановую матрицу, добавив коктейль из биологически активных веществ. Гоовую ткань пересадили на грызунов и спустя две недели на ней выросла шерсть, что говорит об успешном завершении эксперимента.


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