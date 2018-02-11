Тайнопись испанского короля расшифрована через 500 лет

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Сенсационное открытие сделали музейные работники из Толедо. Ими, при помощи новейших компьютерных технологий, была расшифрована тайнопись короля Испании Фердинанда II, правившего страной в начале 16 века.

Оказалось, что тексты, смысл которых оставался загадкой на протяжении пяти столетий, являются секретной перепиской монарха и его приближенного маршала и стратега Гонсало де Кордоба, который в то время воевал с силами короля Франции Людовика XII. Тогда венценосные правители в кровавом противостоянии делили территорию Южной Италии.

В письмах, расшифрованных музейными работниками, обсуждаются планы стратегического порядка, а также некоторые аспекты тогдашней дипломатии. Например, Филипп пенял своему приближенному за несдержанность, которую он проявил во время переговоров с французскими послами. По словам ученых, в письмах есть и аспекты личного характера, которые будут преданы огласки позже. Четыре письма расшифровывались в течение нескольких месяцев. Остались еще не прочитанные тексты.