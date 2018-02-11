VistaNews.ru


Тайнопись испанского короля расшифрована через 500 лет

Сегодня, 04:45

Сенсационное открытие сделали музейные работники из Толедо. Ими, при помощи новейших компьютерных технологий, была расшифрована тайнопись короля Испании Фердинанда II, правившего страной в начале 16 века.

Оказалось, что тексты, смысл которых оставался загадкой на протяжении пяти столетий, являются секретной перепиской монарха и его приближенного маршала и стратега Гонсало де Кордоба, который в то время воевал с силами короля Франции Людовика XII. Тогда венценосные правители в кровавом противостоянии делили территорию Южной Италии.

В письмах, расшифрованных музейными работниками, обсуждаются планы стратегического порядка, а также некоторые аспекты тогдашней дипломатии. Например, Филипп пенял своему приближенному за несдержанность, которую он проявил во время переговоров с французскими послами. По словам ученых, в письмах есть и аспекты личного характера, которые будут преданы огласки позже. Четыре письма расшифровывались в течение нескольких месяцев. Остались еще не прочитанные тексты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.