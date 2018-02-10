Ученые нашли свидетельства древнеегипетских геологических изысканий

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Сенсационный отчет опубликовали американские археологи после масштабных раскопок в южной части Египта. Ученые нашли явные свидетельства древнеегипетских геологических изысканий. Этот факт ставит под сомнение ряд устоявшихся представлений.

Судя по отчету археологов, ряд найденных артефактов говорит о том, что египтяне еще в третьем тысячелетии до нашей эры проводили геологические изыскания. Причем древних геологов интересовали не только драгоценные минералы, но, в первую очередь, железные руды и залежи строительного камня. Древнеегипетские экспедиции отчитывались перед высшими чиновниками о разведанных месторождениях, что и записано в найденных папирусах.

Раскопки на месте древнего города Идфу, который находится в 400 километрах от современного Каира, показали, что в Древнем Египте широко практиковалась металлургия на кустарном уровне. Об этом свидетельствуют найденные тигли с остатками сплавов металлов. В основном применялась медь, как основа, однако прослеживаются и довольно странные сочетания ингредиентов. В настоящее время образцы отправлены специалистам по металлургии.