Ученые: Создан реальный облик царицы Нефертити

Сегодня, 15:50

Британские ученые, представляющие Бристольский угиверситет, во главе с Джошем Гейтсом и египтологом Айданом Додсоном создали реальный облик царицы Нефертити. Реалистичный бюст этой исторической личности сделала Элизабет Дейнис, которая восстанавливала лицо Тутанхамона.

В 1898 году в Египте специалисты обнаружили мумию, которая покоилась в гробнице в Долине царей. Она получила прозвище «Молодая Леди». Анализ ДНК, проведенный в 2010 году, позволил установить, что мумией является царица Нефертити, мать знаменитого Тутанхамона, чье родство неоспоримо по итогам экспертизы.

Ученые получили разрешение от Министерства древностей Египта снять защитный саван мумии и создать ее бюст с использованием 3D технологии. Таким образом, люди смогли увидеть истинное лицо Нефертити, о которой так много рассказывается в древних текстах.