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Falcon Heavy заснял в космосе инопланетного дракона

Сегодня, 13:53

В ходе полета Falcon Heavy заснял в космосе инопланетного дракона. Ситуацию прокомментировал Илон Маск, глава компании SpaceX, который не отрицает сопровождение объекта НЛО.

В ходе полета Falcon Heavy камеры фиксировали не только саму ракету, но и космическое пространство, окружающее ее. Одна из камер смогла запечатлеть странное явление. Неизвестный светящийся объект приблизился к земному аппарату, а после резко отдалился от него. Многие рассмотрели в этой вспышке мифического дракона.

Этот вопрос был задан и Илону Маску, который не стал скрывать, что Falcon Heavy действительно сопровождали инопланетные корабли. По его словам, пришельцы уже в курсе о запуске новой модели в космос. Уфологи уже оценили ролик и заявляют, что таинственный дракон способен передвигаться по вакуумному пространству без дополнительной защиты.


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