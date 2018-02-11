Ученые: Пребывание в тюрьме снижает самоконтроль человека

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Нидерландские ученые провели уникальное исследование, узнав все нюансы воздействия тюремного заключения на поведение человека. Как оказалось, трех месяцев за решеткой вполне достаточно, дабы уголовник утратил самоконтроль, параллельно улучшив навыки планирования.

Ни для кого не секрет, что пребывающие в тюрьме люди ведут малоактивный образ жизни, практически полностью лишенный самостоятельности. Ранее ученые неоднократно заявляли о негативном влиянии социальной изоляции на исполнительные функции человека, в частности, самоконтроль. Нидерландские специалисты решили углубиться в данный вопрос, организовав опыт с участием 130 новоиспеченных зеков-мужчин. Прибыв в колонию, осужденные проходили психологический тест, оценивающий их способности к самоконтролю, а также характеризующий интеллект, внимательность и импульсивность каждого подопытного. Просидев в тюрьме первые 3 месяца, заключенные прошли тест повторно.

Как оказалось, сравнительно непродолжительное пребывания в социальной изоляции снижает внимательность и самоконтроль зеков. Однако нидерландские ученые заметили и ощутимый прогресс в развитии навыков планирования. Как итог, тюремный срок – враг для когнитивных способностей человека.