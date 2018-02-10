Уфолог: НЛО скрываются от людей под облаками

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Уфолог Скотт Уоринг заявляет, что НЛО скрываются от людей под облаками. Он предоставил несколько снимков, на которых запечатлены тучи странной формы.

По словам Скотта Уоринга, люди, наблюдающие за плывущими по небу облаками, не догадываются о том, что подобные природные явления могут скрывать инопланетные объекты. Он убежден, что корабли внеземных цивилизаций спокойно передвигаются по Земле, используя при этом облака, чтобы не привлекать внимание землян.

Свою теорию Скотт Уоринг подтверждает видеороликом, опубликованном на просторах Сети. Он предоставил на обозрение снимки, на которых запечатлены тучи весьма необычной формы. Если присмотреться, то многие напоминают инопланетный корабль, который удавалось видеть во множествах фильмов про НЛО. Каким образом уфолог намерен доказать свою теорию, он пока не придумал.