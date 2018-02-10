Стоматолог: Неправильная чистка зубов приводит к кариесу

Сегодня, 13:20

Стоматолог-пародонтолог Олеся Изгарева рассказала о проблемах с зубами, которые могут возникнуть в результате не правильного ухода за полостью рта. Специалист отметила, что к кариесу может привести несоблюдение правил чистки зубов. Игнорирование правильного ухода может привести в конечном итоге к потере большей части зубов без возможности восстановления.

Олеся Изгарева рассказала, что чистить зубы нужно не только два раза в день, при этом также нужно соблюдать правильную технику. В данный момент большинство людей не умеют правильно очищать полость рта, поэтому со временем проблема заболевания зубов и десен усугубляется. Врач-стоматолог отметила, что зубы нужно чистить 2 раза в день по 3 минуты, это нужно делать тщательно и со всех сторон. Таким образом удастся удалить остатки пищи, которые остались в щелях.

Для обеспечения здоровья полости рта стоматолог рекомендует выбирать правильные зубные пасты. Этот фактор также является немаловажным при уходе за зубами. Для определения правильного средства нужно проконсультироваться со стоматологом. Олеся Изгарева отметила, что несоблюдение вышеперечисленных правил и игнорирование частоты и длительности чистки зубов может привести к кариесу, а в результате к серьезным последствиям, в том числе разрушению зуба без возможности восстановления.