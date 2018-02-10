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Американские ученые разработали 4D-очки с эффектом прикосновения

Сегодня, 12:02

Сотрудники Калифорнийского университета создали первые в мире 4D-очки виртуальной реальности с эффектом прикосновения. Главной целью разработки является изучение таинственных для науки участков человеческого мозга.

Для многих людей выход 4D-очков виртуальной реальности ассоциируется с появлением нового развлечения. Однако, как подчеркивают ученые из Калифорнийского университета, главная цель создания суперсовременной VR-техники – изучение неизвестных науке областей человеческого мозга.

В созданий 4D-очков с эффектом прикосновения участвовали передовые мировые нейробиологи. В процессе разработки уникального девайса ученым удалось обмануть участки мозга человека, отвечающие за реакции на прикосновения и взгляды. Люди начинают ощущать объекты, которые не существуют на самом деле, однако это не мешало участникам эксперимента насладиться ими, заявили американские специалисты.

Несмотря на научные намерения авторов 4D-очков, появление суперсовременной разработки в развлекательной индустрии кажется неизбежным.


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