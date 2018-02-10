"Материа Медика" обратится в суд из-за "Антипремии" Минобрнауки

Сегодня, 03:45

В минувший вторник Минобрнауки обнародовало результаты премии «За верность науке». Их публикация обернулась громким скандалом по причине того, что одна из номинаций (так называемая «Антипремия») была присуждена фармкомпании «Материа Медика холдинг». Здесь важно напомнить, что «Антипремия» обычно присуждается СМИ и организациям, «наиболее активно распространяющим лженаучную и антинаучную информацию». В 2017-м году номинантом этой премии стала ТВ-программа «Битва экстрасенсов». Об этом проинформировал РБК.

В комментарии для РБК представитель «Материа Медика холдинг» анонсировал намерения фармкомпании идти до конца в деле защиты своего доброго имени. Она намерена обратиться в суд, ФАС, Прокуратуру РФ и к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Собеседник агентства также призвал обратить внимание на то, что на сайте https://минобрнауки.рф/премия/ нет ни одного доказательства тезисов о том, что «Материа Медика холдинг» занимается лженаучной деятельностью.