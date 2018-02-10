NASA отказалось от запусков в космос аппаратов ракетами Falcon Heavy

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NASA не станет пользоваться для запусков своих аппаратов в космос тяжёлыми ракетами Falcon Heavy. Таким образом, данный проект Илона Маска оказался под угрозой полного банкротства.

Как сообщили военные США, ведомство не намерено использовать в своей деятельности сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy, которую создаёт Маск. Представители NASA проинформировали, что в использовании данной ракеты усматривается коммерческая составляющая, значительно увеличивающая стоимость данного изделия для его использования.

Представительница NASA сообщила о скептическом отношении ведомства к возможностям данной ракеты для актуальных и практических целей. В то же время агентство не исключает её применения в грядущей марсианской программе. Это связано с тем, что новый аппарат, который предлагается Маском для направления к этой планете, ещё в 10 раз дороже.

Таким образом, для вывода своих грузов на орбиту Земли американцы продолжат, как и прежде, пользоваться российскими «Протонами».