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Ботаник из известного мема оказался сотрудником SpaceX

Вчера, 23:38

Некоторое время в сети был популярен так называемый мем «вечеринка ботаников». Однако недавно выяснилось, что один из старшеклассников, запечатленный на фото, является сотрудником корпорации SpaceX.

 Фотография, с которой раньше все смеялись, была сделана в 1997 году, во время проведения олимпиады по информатике в Звардонь, Польша. Парень, сидящий 2-й слева - Томек Чайка, сделал большой вклад в написание программного обеспечения для Falcon Heavy и Falcon 9.

Молодой человек, окончив школу, обучался на факультете информатике и математике в одном из университетов Варшавы, также проходил обучение в институте Пердью в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана, США. Томек, часто участвовал в различных олимпиадах по программированию и информатике, в их числе есть те, которые организовывал Microsoft. Некоторый промежуток времени работал в Google, пока не перебрался в компанию Илона Маска.


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