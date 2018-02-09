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Ученые рассказали, можно ли есть снег

Вчера, 23:05

Недавно в Румынском университете специалисты провели ряд исследований, на которые их подтолкнули дети, которые ели снег. В ходе множества проведенных исследований ученые пришли к выводу, что безвредным к употреблению в пищу может быть снег, пролежавший на улице менее двух суток.

 Вся проблема в том, что когда снег лежит дольше двух суток, в нем начинают появляться различные вредоносные бактерии и плесень. Для изучения был взят снег с температурой в диапазоне от 1,1 до 17,4 градуса Цельсия. Материал для проведения экспериментов был получен в январе — феврале 2017 года, взят был на дорожных путях и в одном из парков Румынии.

Тот факт, что безвредным для употребления в пищу является наиболее свежий снег, в идеале до полудня, подтвердил рядом своих экспериментов ученый Иштван Мате.


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