Человеческая яйцеклетка впервые выращена в условиях лаборатории

Вчера, 22:35

Человеческая яйцеклетка впервые оказалось выращенной в условиях лаборатории. Это удалось британским биологам, работающим в Эдинбургском университете.

Как сообщается, специалисты для превращения клеток, извлечённых из яичников женщин в полноценные яйцеклетки, использовали специально изобретённый ими «коктейль». Он содержал белки и множество специальных «сигнальных» молекул. Учёные сообщили, они получили навыки управления на всех стадиях образования яйцеклетки.

Соответственно, после этого расширился медицинский арсенал, который занимается борьбой с бесплодием. Сейчас британские специалисты поняли, как можно справиться с этим явлением.

Необходимо изменение условий среды обитания яйцеклеток, чтобы они росли быстрее и были более жизнеспособными. Следующим этапом являются опыты по возможности их оплодотворения. Учёные ожидают получения разрешения на подобные эксперименты.

Семь лет назад специалистам удалось создание «искусственных» сперматозоидов. Сейчас они смогли перепрограммировать стволовые клетки таким образом, что те преобразовались в яйцеклетки, из которых уже выращено потомство.

В то же время имеется и проблема. Она связана с тем, что лишь 3% созданных яйцеклеток стали «полноценными». Для сравнения, природные женские половые клетки имеют подобный показатель в 66%.