VistaNews.ru


Человеческая яйцеклетка впервые выращена в условиях лаборатории

Вчера, 22:35

Человеческая яйцеклетка впервые оказалось выращенной в условиях лаборатории. Это удалось британским биологам, работающим в Эдинбургском университете.

 Как сообщается, специалисты для превращения клеток, извлечённых из яичников женщин в полноценные яйцеклетки, использовали специально изобретённый ими «коктейль». Он содержал белки и множество специальных «сигнальных» молекул. Учёные сообщили, они получили навыки управления на всех стадиях образования яйцеклетки.

Соответственно, после этого расширился медицинский арсенал, который занимается борьбой с бесплодием. Сейчас британские специалисты поняли, как можно справиться с этим явлением.

Необходимо изменение условий среды обитания яйцеклеток, чтобы они росли быстрее и были более жизнеспособными. Следующим этапом являются опыты по возможности их оплодотворения. Учёные ожидают получения разрешения на подобные эксперименты.

Семь лет назад специалистам удалось создание «искусственных» сперматозоидов. Сейчас они смогли перепрограммировать стволовые клетки таким образом, что те преобразовались в яйцеклетки, из которых уже выращено потомство.

В то же время имеется и проблема. Она связана с тем, что лишь 3% созданных яйцеклеток стали «полноценными». Для сравнения, природные женские половые клетки имеют подобный показатель в 66%.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.