Лингвисты: В Малайзии найдено племя, говорящее на новом языке

Вчера, 20:52

Группа шведских лингвистов, представляющая университет Лунда, во главе с Николасом Буренхултом заявляют, что в Малайзии в деревне Сунгай Руал найдено племя, говорящее на новом языке. Научная работа опубликована на страницах Linguistic Typology.

На севере Малайзии есть деревня, которую неоднократно посещали антропологи. Но только лингвисты смогли заметить особенность этого племени, которая заключается в языке. Ранее считалось, что все обитатели территории говорят на джахае, а в ходе переписи языков аслийской группы нашлись весомые различия.

Отмечается, что племя из Сунгай Руал не имеет выражений по поводу купли, продажи, частной собственности, преступлений и прочим моментам, которые широко объясняют нынешнюю цивилизацию. По мнению Николаса Буренхулта, отсутствие этих слов делает человека однообразным и культурно бедным.