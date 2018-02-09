Роскосмос показал первые снимки со спутника «Канопус-В»

Вчера, 19:45

Роскосмос показал фотографии, сделанные на «Канопус - В», который запустили первого февраля с "Восточного" космодрома, на Дальнем Востоке в Амурской области. Снимки можно посмотреть на сайте Роскосмоса.

Самая первая фотокарточка - город Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Съемки проводились в качестве первых пробных лётных испытаний «Канопусов-В» под номером 3 и 4. И количество удовлетворило заказчиков, ровно как и качество снимков.

На сегодняшний день завершена проверка функционирования всех служебных систем. Специалисты ВНИИЭМ (Российское приборостроительное предприятие, входящее в структуру Роскосмос) начали проверку аппаратуры высокоскоростной радиолинии передачи информации. Нужно отметить, что спутники «Канопус-В» относят к тем типам аппаратов, которые применяют для наблюдения катастроф и других чрезвычайных ситуаций.

Такими аппаратами обладают МЧС и гидрометеорологические службы, министерство природных ресурсов и экологии, а также Академия наук РФ и коммерческие предприятия.