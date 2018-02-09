Ученые: Африканские богомолы видят мир в 3D

Вчера, 19:04

Британские ученые, представляющие Университет Ньюкасала, во главе с Дженни Рид заявляют, что африканские богомолы видят мир в 3D-формате. Научная работа опубликована на страницах Scientific Reports.

Ученые хотели понять, пользуются ли африканские богомолы трехмерным зрением. В рамках исследования на лобную часть насекомых прикрепили уменьшенные 3D-очки, схожие с теми, которые раздают в кинотеатрах. Богомолы не воспринимают красный цвет, потому линзы были синими и зелеными. Подопытных усадили перед экраном в нескольких сантиметрах и показали движущиеся диски, напоминающие насекомых. Когда к мнимой добыче оставалось около двух сантиметров, богомол нападал на нее. Это подтверждает факт о трехмерном зрении этого вида насекомых.

Таким же образом проверили зрение на 2D-формате, но богомолы на картинки практически не реагировали. По словам Дженни Рид, маленький мозг насекомых не влияет на их сложную систему охотника-визуала, который хватает добычу очень эффективно.