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В Британии 86% подростков имеют в организме опасные соединения пластика

Сегодня, 06:30

Ученые из Великобритании бьют тревогу. Распространено официальное заявление ведущих токсикологов, согласно которому, в организме 86% обследованных старших школьников обнаружены канцерогенные вещества полимерного происхождения, относящиеся к группе бисфенола А.

Данное соединение получило широкое применение в промышленности, в том числе и при производстве разнообразной тары для питьевых и пищевых продуктов. Главное опасение вызывает тот факт, что пластик в организме детей начинает накапливаться с младенческого возраста, потому как для производства бутылочек, содержащих молочные смеси, применяется канцерогенный вид полимеров.

Масштабный эксперимент подтвердил опасения ученых. Подавляющее большинство проб мочи, взятых у подростков, содержит концентрацию пластика, в разы превышающую нейтральные значения. В периоде полового созревания эти соединения имитируют женский половой гормон эстроген, что приводит к повышению у мальчиков дальнейшего торможение репродуктивной функции, половой дезориентации и, в некоторых случаях, к слабоумию. Ученые разослали свой доклад правительственным чиновникам для немедленного реагирования на ситуацию.


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