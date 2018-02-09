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Ученые: У глубоководных морских звезд найдены глаза

Сегодня, 17:48

Датские ученые, представляющие Копенгагенский университет, во главе с Андерсом Гарма заявляют, что у глубоководных звезд, обитающих в Гренландском море, найдены глаза. Научная работа опубликована на страницах Proceedings of the Royal Society B.

Эксперты тщательно изучили сенсорную систему 13 видов морских звезд, живущих в Гренландском море. К примеру, у мелководных Acanthaster planci глаза располагаются на конце ножек и имеют 8-градусный угол обзора. Это позволяет звезде быстро находить коралловые рифы и пищу.

Виды, которые обитают на 1000-метровой глубине и находятся без солнечного света, для ориентации пользуются осязанием и обонянием. Ученые провели исследование с целью выяснения, есть ли у таких представителей глаза. Звезды поместили в лаборатории в аквариумы и создали для них привычную среду обитания. У 12 видов были выявлены глаза, которые значительно отличались формой и количеством на ножках, но с учетом глубины коррелировал лишь размер самих зрачков.


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