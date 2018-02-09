Ученые нашли антидепрессант в обычном винограде

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Ученые из Нью-Йоркского медцентра Маунт-Синай написали научное ислледование о том, что им удалось определить ранее неизвестные свойства винограда: мальвидин-3’-О-глюкозид и дигидрокофейную кислоту.

Науке ранее известны обширные виноградные свойства как полезные для здоровья человека. Например, полифенол ресвератрол, который содержится в винограде, помогает укрепить иммунитет, а полифенолы из черного чая улучшают перистальику кишечника.

Принято считать, что депрессия возникает из-за того, что снижается выработка дофамина и серотонина в организме. На самом деле, развитие болезни не ограничивается недостатком этих двух веществ.

Ученые выяснили, как эти вещества влияют на иммунитет и движение синапсов. Дигидрокофейная кислота подавляет активность гена, который усиливает иммунную воспалительную реакцию. А мальвидин-3’-О-глюкозид, наоборот, стимулирует выработку тех генов, которые необходимы для переформатирования синапсов. На эксперименте с мышами авторы работы убедились в правоте своего открытия: эти вещества заметно ослабили симптомы депрессии и уменьшили воспаление и синаптические перестройки мозга. Депрессия у мышей была вызвана созданием условий регулярного стресса.

Исследователи уверены, что виноградный антидепрессант действительно может спасти от депрессии тех, кто уже испытал безрезультатность обычных методов избавления от этой болезни.