Российский космонавт рассказал о воздействии космической радиации на человека

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Космонавт с Кубани Геннадий Падалка рассказал общественности, как космическая радиация воздействует на человеческий организм. На слова эксперта отреагировала РАН, поручившая отечественным научным институтам исследовать данный вопрос.

Геннадий Падалка не понаслышке знает о воздействии космической радиации на организм человека. За полеты на орбиту Земли космонавт родом с Кубани в свое время получил звание Героя России. Опираясь на бесценный опыт, Падалка рассказал общественности и будущим коллегам обо всех нюансах полетов в космос. Радиация негативно воздействует практически на все человеческие органы, особенно при отдалении от радиационных поясов Земли. Однажды Падалка находился в космосе 878 суток, и после возвращения домой чувствовал себя отлично. Однако это не значит, что радиация никак не сказалась на его здоровье.

Дабы максимально точно установить уровень опасности для организма во время нахождения в космосе, РАН поручила специалистам 20 отечественных научных институтов изучить данный вопрос.