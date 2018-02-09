В Арктике могут появиться два центра космического мониторинга

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Представители МЧС России в своем отчете указали на возможное появление на арктическом побережье двух центров космического мониторинга в совместном сотрудничестве МЧС с Роскосмосом. Нововведение планируется уже в этом году и предполагается, что с его помощью оперативность получения снимков с космоса увеличится на 20%.

В отчете МЧС сказано, что на данный момент ведутся работы по созданию до конца текущего года центров космического мониторинга, которые будут расположены в Дудинке и Анадыре.

Известно, что подобный центр начал функционировать в 2015 году в Мурманске. Уже состоянием на сегодняшний день на территории Арктики насчитывается шесть аварийно-спасательных центров, четыре спасательных отряда и 196 пожарных подразделений.

Примерно больше 18 тысяч человек МЧС работает на арктическом побережье. В среднем в год там происходит больше ста ситуаций чрезвычайного типа.