VistaNews.ru


В Арктике могут появиться два центра космического мониторинга

Сегодня, 16:32

Представители МЧС России в своем отчете указали на возможное появление на арктическом побережье двух центров космического мониторинга в совместном сотрудничестве МЧС с Роскосмосом. Нововведение планируется уже в этом году и предполагается, что с его помощью оперативность получения снимков с космоса увеличится на 20%.

 В отчете МЧС сказано, что на данный момент ведутся работы по созданию до конца текущего года центров космического мониторинга, которые будут расположены в Дудинке и Анадыре.
Известно, что подобный центр начал функционировать в 2015 году в Мурманске. Уже состоянием на сегодняшний день на территории Арктики насчитывается шесть аварийно-спасательных центров, четыре спасательных отряда и 196 пожарных подразделений.
Примерно больше 18 тысяч человек МЧС работает на арктическом побережье. В среднем в год там происходит больше ста ситуаций чрезвычайного типа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.