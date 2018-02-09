NASA продемонстрировала космический снимок на рекордном расстоянии

Сегодня, 16:24

Агентство NASA продемонстрировало космический снимок на рекордном расстоянии за всё время изучения Вселенной.

Его удалось сделать с помощью зонда New Horizons. Он передал на Землю фотографии, на которых отображаются две карликовые планеты, находящиеся от нашей планеты на расстоянии в 6,12 млрд километров.

Представители NASA уже прокомментировали это событие. Они сообщили, что миссия New Horizons является пионерской. В ходе неё уже удалось дополнительное изучение Плутона, проникнув в пояс Койпера.

Данный зонд стал самым быстрым среди подобных межпланетных аппаратов. Также с его помощью удалось сфотографировать космические объекты расположенные на самой большой удалённости от Земли.

До этого рекорд принадлежал «Вояджеру-1», запущенному почти 30 лет назад. Он сделал фотографию Земли с расстояния в 6,05 млрд километров. Изображение напоминало тусклую голубую точку.

Всё это время рекорд данного космического аппарата не удалось побить ни одному его последователю. Сейчас с этим «справился» зонд New Horizons.

В то же время один из его рекордов до сих пор не превзойдён. Ни один космический аппарат, запущенный с нашей планеты, ещё не удалялся от неё на столь значительное расстояние.