Любителей НЛО разочаровал российский космонавт

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Российский космонавт разочаровал всех любителей неопознанных летающих объектов. Он сообщил, что пылесос под управлением опытного пилота может не только летать, но и закладывать виражи.

Российский космонавт Антон Шкаплеров решил разочаровать всех любителей НЛО и рассказал о тайне появления на Земле загадочных следов пришельцев. Как известно, в разных частях нашей планеты на полях часто появляются круги, которые складываются в замысловатые рисунки. Объяснить их появление человечество не может, вот и приписывает им инопланетное происхождение.

Известно, что подобные круги называются «ведьмиными кругами». Космонавт уверен, что природа их появления вполне объяснима – такие следы остаются от сельскохозяйственной техники, которая используется для полива и передвигается по кругу.

Любители мистификаций создают такие узоры на полях и пугают окружающих их загадочностью. Конспирологи еще не разгадали секрет их происхождения, все имеющиеся у них варианты не имели достаточной доказательной базы. Развеять миф решил российский космонавт, который известен не только как профессионал, но и как большой шутник.