Учёные: Рыбы научились ходить задолго до выхода на сушу

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Умение ходить развилось у рыб задолго до выхода на сушу. Такой информацией поделились ученые.

Проведя ряд исследований, ученые пришли к выводу, что конечности появились у рыб еще до выхода животных на сушу. Такие материалы были опубликованы в научном журнале Cell специалистами Нью-йоркского университета.

Ранее считалось, что позвоночные животные получили конечности и научились ходить в момент выхода на сушу. Результаты исследования показали, что человечество ошибалось, а один из древних видов рыб тоже умел ходить. Такие рыбы имеют такую же программу развития нервной и других систем, которая характерна для высших позвоночных животных, а также людей.

Самый древний предок человека – кистеперая рыба, покинула океан еще 375-370 миллионов лет назад, что соответствует Девонскому периоду. А вот первые по настоящему земноводные существа появились только через 20-30 миллионов лет после того, как рыбы вышли на сушу.

Ученые пока не могут точно объяснить, что сподвигло рыб выйти на сушу, на сегодняшний день этот период называется «провалом Ромера». Останки первых «рыбо-животных» не сохранились до наших дней, что затрудняет формирование четкой картины происходящего в тот период.

Также специалисты установили, что генетическая программа, которая способствует развитию и формированию ног у млекопитающих животных и рыб, является очень похожей. Такие данные могут полностью изменить ранее существующие представления об эволюции жизни на земле.