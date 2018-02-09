В День науки России Sci-Hub приостановил работу

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В День науки России, который прошел 8 февраля, сайт Sci-Hub приостановил работу. Глава проекта Александра Элбакян заявляет, что причиной является неприсуждение премии «За верность науке» со стороны Минобразования РФ.

Спустя два дня, как Министерство образования объявило лауреатов на награду «За верность науке», знаменитая Александра Элбакян закрыла доступ к сайту. Это совпало с Днем науки, отмечаемым восьмого февраля. Девушка считает, что ее ресурс помогает не только студентам, но и профессорам, и за столько лет работы серьезным делом доказал свою абсолютную верность отечественной науке.

Блокировка Sci-Hub проводится уже не в первый раз. Так с пятого по девятое сентября 2017 года Элбакян прекращала доступ к научному ресурсу. Тогда причиной стал паразитоидный наездник-ихневмонид Idiogramma elbakyanae, названный в честь Александры, с чем она не согласна.