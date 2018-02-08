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В Китае ядерный реактор обогреет дома

Вчера, 23:57

В северной части Китая вскоре будет создана первая в стране низкотемпературная ядерная станция, в конструкции которой будет применяться NHR200-II. Установку планируется применять для обогрева жилых районов. В строительстве принимает участие государственная учереждение China General Nuclear Power Group (CGN) вместе с университетом Цинхуа.

Специалисты рассчитывают закончить строительство в течение 2-3 лет. Тепло, которое будет производить этот объект, должно достигать 100 МВт, чего должно хватить не только для отопления жилых районов, но и для обогрева общественных парков.

Данный проект уже проходил проверку в 90-х годах 20 века. На севере Китайской Народной Республики люди давно страдают от повышенного уровня загрязнения воздуха в отопительный сезон. В связи с этим ядерная тепловая станция должна помочь улучшить ситуацию с загрязненностью воздуха.


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