Электромобиль Илона Маска официально получил статус спутника в космосе

Вчера, 23:35

Уникальный электромобиль Tesla Roadster, владельцем которого стал Илон Маск, недавно был запущен в космическое пространство. Его официально назвали настоящим спутником.

На сайте ВВС США появилось извещение о том, что электромобиль Tesla Roadster, который недавно был отправлен в космос, получил статус спутника и внесен в официальный реестр. Владельцем оригинального транспортного средства является сам Илон Маск, владелец крупных корпораций SpaceX и Tesla, успешный бизнесмен.

По его словам, он надеется, что электромобиль Tesla Roadster принесет большую пользу в сфере новых открытий космических таинств, которых еще так много осталось неизведанных. Илон Маск известен как меценат большинства открытий. Он готов вкладывать свои капиталы в развитие космической промышленности. Не раз в интервью СМИ Маск говорил, что намерен покорить Марс в будущем.