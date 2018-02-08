VistaNews.ru


Электромобиль Илона Маска официально получил статус спутника в космосе

Вчера, 23:35

Уникальный электромобиль Tesla Roadster, владельцем которого стал Илон Маск, недавно был запущен в космическое пространство. Его официально назвали настоящим спутником.

На сайте ВВС США появилось извещение о том, что электромобиль Tesla Roadster, который недавно был отправлен в космос, получил статус спутника и внесен в официальный реестр. Владельцем оригинального транспортного средства является сам Илон Маск, владелец крупных корпораций SpaceX и Tesla, успешный бизнесмен.

По его словам, он надеется, что электромобиль Tesla Roadster принесет большую пользу в сфере новых открытий космических таинств, которых еще так много осталось неизведанных. Илон Маск известен как меценат большинства открытий. Он готов вкладывать свои капиталы в развитие космической промышленности. Не раз в интервью СМИ Маск говорил, что намерен покорить Марс в будущем.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.