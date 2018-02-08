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Учёные определили основное отличие всех разумных существ

Вчера, 23:12

Американским ученым удалось получить ответ на вопрос, который давно не давал покоя людям. Специалисты из университета Джорджия (Атланта, США) выяснили что главным качеством, которое можно назвать мерилом разума, является способность к самоконтролю.

 Для того, чтобы это подтвердить, ученые провели эксперимент с шимпанзе. В основу опыта лёг классический эксперимент психолога Уолтера Мишела, с помощью которого выявляется связь между самоконтролем и разумом. Мишель, вместе со своими коллегами, заводили в комнаты детей и клали на стол наборы конфет, разрешая им их съесть, однако детей предупреждали, если они продержатся 15 минут, не прикоснувшись к конфетам, то они получат двойную порцию сладостей. Смотрители выходили из комнаты и тайно следили за реакцией каждого испытуемого.

Такой же эксперимент был проведен с шимпанзе, конечно, адаптированный для них. После провели для них тест на определение уровня интеллекта.

По результатам исследований стало понятно что самоконтроль — мерило разума. Так как самые терпеливые обезьяны отличались и наибольшим уровнем сообразительности.


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