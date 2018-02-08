Учёные: Летучие мыши раскроют тайну долголетия

Вчера, 22:05

Международная группа учёных провела исследование летучих мышей Myotis myotis, больших ночниц. Устройство их ДНК может открыть тайну долголетия, информирует издание Science Advances.

Главным открытием учёных стало то, что теломеры (места на концах хромосом, которые регулируют копирование ДНК) у данного вида летучих мышей с возрастом не укорачиваются. Именно уменьшение длины теломеров в цикле деления клеток генетики полагают ключевой причиной биологического старения организма.

Группа исследователей во главе с Эллой Тилинг из Университетского колледжа Дублина изучила 779 видов млекопитающих в плане долголетия, учитывая размеры их тел. Оказалось, что 19 видов живут дольше людей, соотносительно их размеров, и большинство из них - именно представители летучих мышей. Далее учёные тщательно исследовали гены больших ночниц.

Специалисты выяснили, что именно у этих летучих мышей наблюдалась повышенная экспрессия 20 генов. Среди них выявили гены ферментов, которые "чинят" ДНК и, предположительно, удлиняют теломеры, не задействуя теломеразу. Учёные планируют далее изучать эти ферменты, с целью узнать, есть ли схожие механизмы у людей, и возможно ли продлить таким образом жизнь человеческого организма.