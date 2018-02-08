Учёные: Древесина с улучшенными свойствами может стать заменителем стали

Вчера, 20:59

Учёные сообщили, что улучшенная по своим прочностным свойствам древесина вполне может стать заменителем стали. К такому выводу пришли американские специалисты.

Учёные, работающие в университете Мэриленда, обнародовали разработку метода, следуя которому, древесина получит прочностные показатели, сопоставимые со сталью.

При этом конкурирование древесины с металлом будет вполне надёжным. Новаторский метод обработки позволит увеличение и жёсткости, и прочности этого материала в 10 раз. Способ обработки древесины станет вполне «природным». Как сообщили изобретатели, прочность деревянных изделий при их новом способе обработки может стать выше, чем даже у титановых сплавов.

Известно, что у нового материала показатели станут близкими к тем, что демонстрирует углеводородное волокно. При этом стоимость выпуска данного продукта станет значительно ниже. Новые конструкции позволят учёным создавать более лёгкие изделия с не меньшей прочностью.

Особое внимание исследователи обращают на то, что их универсальный метод позволяет обработку любой древесины, показатели которой по прочности станут идентичными.