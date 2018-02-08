VistaNews.ru


Учёные: Древесина с улучшенными свойствами может стать заменителем стали

Вчера, 20:59

Учёные сообщили, что улучшенная по своим прочностным свойствам древесина вполне может стать заменителем стали. К такому выводу пришли американские специалисты.

Учёные, работающие в университете Мэриленда, обнародовали разработку метода, следуя которому, древесина получит прочностные показатели, сопоставимые со сталью.

При этом конкурирование древесины с металлом будет вполне надёжным. Новаторский метод обработки позволит увеличение и жёсткости, и прочности этого материала в 10 раз. Способ обработки древесины станет вполне «природным». Как сообщили изобретатели, прочность деревянных изделий при их новом способе обработки может стать выше, чем даже у титановых сплавов.

Известно, что у нового материала показатели станут близкими к тем, что демонстрирует углеводородное волокно. При этом стоимость выпуска данного продукта станет значительно ниже. Новые конструкции позволят учёным создавать более лёгкие изделия с не меньшей прочностью.

Особое внимание исследователи обращают на то, что их универсальный метод позволяет обработку любой древесины, показатели которой по прочности станут идентичными.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.