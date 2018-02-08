Русским физикам удалось настроить спиновый диод

Вчера, 20:28

Самым перспективным прибором, который можно отнести к спинтронике, стал спиновый диод. Полупроводниковый диод способен пропускать переменный ток только в одну сторону (преобразовывая его в постоянный), за счет того, что в нем соединяются: область с переизбытком электронов и область с недостающим количеством электронов, так называемыми «дырами». Благодаря этой способности из диодов собирают выпрямители.

Спиновый диод аналогичен полупроводниковому, их различия заключаются в способе преобразования тока и непосредственно в их конструкциях. Что касательно конструкции спинового диода — это два тонких ферромагнетика, разделенные слоем диэлектрика, в основе его работы лежат эффекты туннельного магнетосопротивления и вращения происходящего в результате переноса спина.

То, насколько хорошо будут проходить частицы через второй ферромагнитный слой, зависит от угла между намагниченностью слоя и спинами электронов — это означает, что, меняя ориентацию магнитных слоев, можно контролировать сопротивление прибора.