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Уфологи: пришельцы используют «новую энергию» для НЛО

Вчера, 19:58

В организации экспертов-уфологов MUFON появились новые гипотезы о НЛО. Ян Харзан предполагает, что пришельцы используют «новую энергию». Применяют полученные ресурсы инопланетяне как топливо для летающих тарелок.

 Специалисты MUFON последние полстолетия доказывают факт существования НЛО. Известно, что уфологи начали наблюдения за пришельцами в 1969 году и подвергли аналитическому разбору более 100 тыс. случаев появления гуманоидов. При последних исследованиях специалисты пришли к выводу, что летающие тарелки используют в качестве топлива для своих нанотехнологичных механизмов передвижения.

К слову, Скотт Уоринг прокомментировал новое видео с инопланетянами. По словам специалиста, гуманоиды заинтересовались информацией о лесах США. Скептики считают видео фотомонтажем и детской шалостью.


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