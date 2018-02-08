"Горб"на Луне помог узнать время возникновения океана на Земле

Вчера, 19:40

"Горб" на Луне помог установить время возникновения океана на Земле. Участок лунной поверхности говорит о том, что на нашей планете не существовало жидкостей первые пятьсот миллионов лет.

Как заявили исследователи, тогда гидросфера имела замороженный вид, если вообще существовала. Отсюда следует, что приливы не могли затармаживать Луну. Есть предположения, что в те времена солнце светило не настолько ярко, как сейчас. Лунный "горб" был обнаружен астрономом по имени Пьер Лаплас два столетия назад.

На данный момент учёные заверяют о быстром вращении Луны в прошлом. Кроме этого, они уверены, что вода возникла на Земле позднее "горба". В результате этого есть сомнения в сторону времени появления биологической жизни на нашей планете.