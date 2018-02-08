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Учёные: Скаты используют гидротермальные источники для ускорения развития эмбрионов

Вчера, 20:20

Учёные из Род-Айлендского университета и Исследовательской станции Чарльза Дарвина заявили, что скаты используют гидротермальные подводные источники для ускорения развития эмбрионов. Такие выводы были сделаны после изучения морского дна к северо-западу от Галапагосских островов.

 По словам Бреннана Филипса, доцента кафедры океанической инженерии в Род-Айлендском университете, в рамках экспедиции было погружение в гидротермально-активную рифтовую зону глубиной в 30 метров. Там вели поиск отверстий, из которых выплёскивается горячая вода. Рядом с ними были обнаружены яйца скатов, как сообщает VistaNews.

После тщательно анализа специалисты пришли к выводу, что их намеренно там разместили. Всего нашли 157 яиц, 58 процентов из которых в пределах 20 метров от самого горячего гидротермального источника. Однако все они не лежали рядом с активными источниками, поскольку там вода просто кипит, и скаты, очевидно, это понять могли.


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