Учёные: Мужчины намного реже стирают бельё после секса, чем женщины

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Мужчины решаются на стирку постельного белья в среднем спустя 18 дней после секса, в то время, как женщины делают это обычно уже через два дня. Таковы результаты социологического исследования, проведённого в США.

В опросе приняли участие порядка 1000 американцев. Респонденты мужского пола, говоря о периодичности замены постельного белья, заявляли, что этот процесс у них происходит раз в месяц, но в случае, если в кровати занимались сексом, то время сокращается до 19 дней. У женщин указанные показатели составили 18 и 2 дня соответственно. При этом учёные настоятельно рекомендуют не затягивать со стиркой белья, поскольку в нём могут накапливаться различного рода микроорганизмы, которые могут стать возбудителями опасных инфекций.

Ранее британские социологи выяснили у женщин фразы, которые им меньше всего хотелось бы услышать от своих партнёров во время секса.