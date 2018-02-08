Учёные из Томска изучают шепот

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Учёные из Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) работают над изучением шепота, чтобы в дальнейшем разработать систему голосового управления автоматизированными системами. Существующие алгоритмы, по словам авторов исследования, часто не позволяют распознавать точно голос оператора и отправляемые команды.

Эффективность созданной в ТУСУР системы на данный момент составляет 70%. В будущем учёные намерены увеличить данный показатель. Улучшить алгоритмы специалисты намерены в том числе на примере шепота. Технологии голосового управления способны разбирать слова и предложения, сказанные пользователем в полголоса. В данный момент подобные системы часто искажают команды в случае, если они были отданы нечётко или чрезмерно тихо.

В будущем исследователи намерены интегрировать собственные наработки в гаджетах и комплексах, использующих искусственный интеллект.