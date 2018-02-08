NASA создаст «космическую подлодку» для изучения спутника Сатурна

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Ученые NASA рассказали, что работают над созданием «космической подлодки». Задействовать ее планируют для изучения водоемов спутника Сатурна Титана.

Специалисты NASA работают над созданием различных космических аппаратов, которые помогают более детальному исследованию космоса. Так, заканчивается создание «космической подводной лодки», которую ученые планируют использовать для изучения водоемов, имеющихся на спутнике Сатурна Титане.

Известно, что именно при помощи спутника удалось установить, что на Титане вообще есть водоемы, которые образуются при помощи углеводородных «дождей». Установлено, что температура в некоторых из них достигает 180 градусов Цельсия.

«Космическая подводная лодка» начнет выполнять свою миссию уже в ближайшие 20 лет. На данный момент проводятся испытательные работы, для этого в специальной лаборатории созданы условия, которые максимально приближены к тем, что существуют на Титане. Ученые сообщают, что в использовании аппарата существуют пока и проблемы – во время погружения выделяется слишком много пузырьков азота, которые замедляют скорость подводной лодки, что негативно сказывается на сборе необходимых данных и маневренности. В ближайшее время специалисты будут работать над устранением данных неполадок.