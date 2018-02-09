Ученые: Дятлы опознают друг друга при помощи «барабанной дроби»

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Подробное изучение "барабанной дроби" показало, что дятлы узнают сородичей среди остальных с поразительной верностью до 89%. Они пользуются своим пением в качестве своеобразной подписи, с помощью которой их можно отличить от остальных особей этого же вида.

Например, самки зебровой амадины таким способом определяют местонахождение партнеров, а дети королевских пингвинов, находясь в огромной колонии, таким образом ищут родителей. Более этого, дятлы могут издавать такие звуки, которые указывают на их пол. "Барабанная дробь" дятлов, которые используют ее в качестве общения с сородичами, помогает при привлечении партнеров во время брачного периода.

Михаил Будка и Адам Мицкевич, орнитологи из Польши, смогли выяснить, каким образом «барабанная дробь» используется у Dendrocopos major, пестрых дятлов. Они записали пение 41 особи и сравнили интервалы пения и общее количество ударов в одной «дроби». Оказалось, что самцы «стучат» чаще, нежели самки. Тем не менее, данное различие не такое уж и большое, чтобы выяснить пол птицы с точностью до ста процентов. Каждый дядел имеет свой определенный тембр и ритм, а также строгое количество ударов за одну дробь. Однако автоанализ помог определить пол птицы с точностью в 70%.

Ученые из Польши утверждают, что качество и частотность барабанной дроби может также показывать и физические данные птицы. Ведь чтобы быстро стучать клювом по дереву, нужны сильные мышцы тела, поэтому самки в первую очередь обращают внимание именно на таких самцов. Но также дробь может указать и на когнитивные способности дятлов, ведь звучание зависит и от поверхности деревьев.

Недавно упонималось, что ученые доказали, каким способом птица сохраняет свой особенный стиль пения. Оказывается, когда птица поет в "непривычном" для нее стиле, активность дофаминергических нейронов очень падает и дятел замечает это.