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NASA: На Солнце произошла мощная вспышка

Сегодня, 02:15

Учёные из NASA заявляют, что на Солнце произошла мощная вспышка. Последний раз схожая наблюдалась в октябре 2017 года.

Вспышку на Солнце зарегистрировал аппарат GOES. Учёные утверждают, что повышенная активность Светило наблюдается с 4 февраля. Всего за этот период произошло 30 взрывов, но лишь 2 из них считаются очень мощными, на которые стоит обратить внимание. Последний раз вспышка такой мощи произошла 5 октября и негативно сказалась на множестве землян.

Исследователи утверждают, что уже в ближайшее время активность Солнца пойдёт на спад и вернётся в норму. Вдобавок, на нашу планету вспышка никак не повлияет, так как находится далеко от линии Солнце-Земля.


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