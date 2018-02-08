Путин назвал цели научного евразийского сотрудничества

Сегодня, 15:37

Евразийское сотрудничество в области науки должно ставить перед собой целью научные установки класса mega-science, которые работали бы на всем евразийском пространстве. Соответствующее мнение высказал сегодня президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что такие проекты должны стать центрами реализации многих научных проектов, которые будут воплощать в жизнь учёные из стран сотрудничества. Путин подчеркнул, что несколько таких установок уже работают в России и приносят немало эффективности. Он напомнил, что на них работают не только российские, но и зарубежные исследователи. К mega-science относятся масштабные, высокотехнологичные установки вроде коллайдеров элементарных частиц или плазменных установок.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев призвал создать общий подход к криптовалютам в рамках ЕАЭС. Глава правительства уверен, что регуляция данного финансового инструмента должна происходить в странах содружества параллельно.